Son günlerde aldığı kilolarla gündemden düşmeyen Deniz Seki, zayıflamaya karar verdi. Önceki gün Etiler'de bir kliniğe gelerek diyetisyen Erdem Murat Toprak'la görüşen şarkıcı, beslenme düzeni değiştirmenin yanı sıra Lipostar, (Bölgesel Kas Çalıştırma) metabolitik hızlandırma ve lenf sisteminin çalıştıran LPG cihazına girdi.
Deniz Seki az kalsın düşüyordu!
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