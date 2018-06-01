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İMSAKİYE RAMAZAN
Yol Durumu
  1. Ceren Hindistan'a zorlama hapis şoku!

az kalsın düşüyordu!



Son günlerde aldığı kilolarla gündemden düşmeyen , zayıflamaya karar verdi. Önceki gün Etiler'de bir kliniğe gelerek diyetisyen Erdem Murat Toprak'la görüşen şarkıcı, beslenme düzeni değiştirmenin yanı sıra Lipostar, (Bölgesel Kas Çalıştırma) metabolitik hızlandırma ve lenf sisteminin çalıştıran LPG cihazına girdi.

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  • 01 Haziran 2018, Cuma 13:44
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