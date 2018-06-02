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Selfie şaşkını

Selfie şaşkını
Tuan Tunalı'yla 4 yıllık evliliği Nisan'da biten 'nin keyfi yerinde… Önceki gün köpeği Mia ile poz veren güzel oyuncu, bu kareyi instagram'da paylaştı. şaşkın bakışlar atan oyuncuya köpeğinin de ayak uydurması herkesi gülümsetti.
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  • 02 Haziran 2018, Cumartesi
  • Gazete
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