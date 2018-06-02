Tuan Tunalı'yla 4 yıllık evliliği Nisan'da biten Hazal Filiz Küçükköse'nin keyfi yerinde… Önceki gün köpeği Mia ile poz veren güzel oyuncu, bu kareyi instagram'da paylaştı. Objektife şaşkın bakışlar atan oyuncuya köpeğinin de ayak uydurması herkesi gülümsetti.
Selfie şaşkını
Etiketler: hazal filiz küçükköse , Tuan Tunalı , Objektife
- 02 Haziran 2018, Cumartesi
- Gazete
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