Hollywoodlu Yasemin

Güzel oyuncu Yasemin Allen, Hollywood yıldızı oldu. ABD-İngiliz ortak yapımı 'Strike Back' dizisi için geçtiğimiz ay Malezya'ya giden Allen, 6. sezonda projeye katıldı. Güzel yıldız, 'Battlestar Galactica' dizisiyle tanınan ünlü oyuncu Jamie Bamber ile kamera karşısına geçecek.
Oyunculuktaki yeteneğinin yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çeken Allen'in yer aldığı dizi, ABD basınında da yankı uyandırdı. Dizide Rus ajanını canlandıracak olan Allen'in yeni sezonda kadroya dahil olması ABD'deki birçok internet sitesinde duyuruldu. 28 yaşındaki oyuncunun başarısı göğsümüzü kabarttı.
Oyunculuktaki yeteneğinin yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çeken Allen'in yer aldığı dizi, ABD basınında da yankı uyandırdı. Dizide Rus ajanını canlandıracak olan Allen'in yeni sezonda kadroya dahil olması ABD'deki birçok internet sitesinde duyuruldu. 28 yaşındaki oyuncunun başarısı göğsümüzü kabarttı.
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