Adı daha önce Yasmin Erbil ve Seçkin Piriler'le anılan Seçkin Özdemir, kafa karıştırdı. Önceki akşam oyuncu Zeynep Koçak'la Bebek'te buluşan Özdemir, mekandan önce çıkıp gizem yarattı. Özdemir, "Aşk yok" dese de Koçak'ın çekingen tavırları akıl karıştırdı.
Gizemli gece
Etiketler: Yasmin Erbil , Seçkin Piriler , seçkin özdemir , Zeynep Koçak
- 02 Haziran 2018, Cumartesi
- Gazete
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