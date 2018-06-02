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İMSAKİYE RAMAZAN
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Gizemli gece

Gizemli gece
Adı daha önce ve 'le anılan , kafa karıştırdı. Önceki akşam oyuncu 'la Bebek'te buluşan Özdemir, mekandan önce çıkıp gizem yarattı. Özdemir, "Aşk yok" dese de Koçak'ın çekingen tavırları akıl karıştırdı.
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  • 02 Haziran 2018, Cumartesi
  • Gazete
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