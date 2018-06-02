Evlilik bereketi

Görkemli bir düğünle dünyaevine giren Alişan ve Buse Varol'a bu evlilik bereketli geldi. Firmaların reklam teklifi yağdırdığı çiçeği burnunda çift, önceki gün mobilya sektörünün merkezi olan Masko'nun yüzü oldu. İkitelli'deki Masko'nun iftarına katılan ikili, yemeğin ardından anlaşmaya imza attı. İlk kez birlikte kamera karşısına geçecek olan çiftin reklam filmi Eylül ayında ekranlara gelecek.



İki yıllık reklam anlaşmasına imza atan Alişan ile Buse Varol'un toplam 2 milyon lira aldığı öğrenildi. Alişan, eşiyle reklam filminde oynayacağı için heyecanlı olduğunu söyledi. Masko'ya konser sözü de veren Alişan, "Çocuğunuzun bebek odası bizden" diyen Masko Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Mutlu'ya "Yalnız biz 4 çocuk istiyoruz" diye karşılık vererek güldürdü.



Doğan SAVAŞ