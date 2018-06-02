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Ebru'ya şok!

’nın dört gözle boşanmasını beklediği , çark etti. Çapkın işadamı mahkemede eşi ’la boşanmaktan vazgeçtiğini söyledi. Eşini ikna etmeye çalışan Akkuş’un, Şallı’ya şiddet uyguladığı da iddia edildi

Ebruya şok!
Bu haber, evli işadamı Uğur Akkuş'la geçtiğimiz yazdan bu yana yasak aşk yaşadığı iddia edilen Ebru Şallı'da şok etkisi yaratacak. Şallı, işadamıyla 'daki görüntüleri ortaya çıkınca aşkı doğrulayıp "Seviyeli bir ilişkimiz var" demişti. Ancak 'la boşanma davası aylardır süren Akkuş, geçtiğimiz gün boşanmaktan vazgeçti. Eşini barışmaya ikna etmek için yoğun çaba sarf ettiği öğrenilen işadamının 2 çocuğunun annesi olan Gonca Hanım'a aşk şarkıları dahi gönderdiği ortaya çıktı.

'İHANETTEN GERİ KALAN'
Son olarak 'a Sezen Aksu'nun 'İhanetten Geri Kalan' şarkısını gönderen işadamının eşine "Ebru ile aramda iş dışında hiçbir ilişki yok" dediği öğrenildi. Kendisine şiddet uyguladığını da öne sürdüğü eşiyle barışmaya niyetinin olmadığı öğrenilen Gonca Hanım, önceki gün yaptığı paylaşımla kötü günleri yavaş yavaş geride bıraktığını gözler önüne serdi. İhanet haberlerinin çıktığı ilk günlerde "Uğur, beni tehdit ve şiddetle evimden uzaklaştırdı" diyen Gonca Hanım, işadamıyla imzaladığı protokole rağmen elinden alınan Acarkent'teki 4 katlı villasına kavuştu.

EVİNE GERİ DÖNDÜ



Gonca Akkuş, 'un yanı sıra Miami ile Monaco'da da evleri olan ve toplam servetinin 50 milyon dolar olduğu öğrenilen eşinin elinden aldığı Acarkent'teki villasına kavuştu.



TAKVİM ÖZEL / EBRU KAZIKTAŞ
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  • 02 Haziran 2018, Cumartesi
  • Gazete
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