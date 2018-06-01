Zirvede Karadeniz rüzgarı

ATV'nin reyting rekorları kıran dizisi 'Sen Anlat Karadeniz', yine kural bozmadı. Başarılı dizi, önceki akşamki bölümüyle Tüm Kişiler'de yüzde 13.32 izlenme oranı ve yüzde 31.67 izlenme payı alarak 100 program arasında birinci oldu.

Çarşamba akşamlarına damga vuran dizi, milyonlar tarafından soluksuz izlendi. Nefes'in Yiğit'in velayetini almak için Vedat'la mücadelesi 'Sen Anlat Karadeniz' hayranlarını heyecana boğdu. Karadeniz'in güzelliklerinin de yer verildiği bölüm, herkesi mest etti.