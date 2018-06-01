Maduro’dan tarihi övgü

Daha önce 'Diriliş Ertuğrul'a hayranlığını açıklayan Venezuela Devlet Başkanı Nikolas Maduro, önceki gün de diziye övgü yağdırdı: "Eşim Cilia ile 'Ertuğrul' adında tarihi bir dizi izliyoruz, siz de izleyin. Dizi, muhteşem Osmanlı İmparatorluğu'nun kurucusu Müslüman bir kahramanın hayatını anlatıyor. Hikaye o kadar güzel anlatılıyor ki kendinizi o kasabada o değerleri ve tarihi yaşarken buluyorsunuz."