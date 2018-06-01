Hollywood dedikoduları

FORM SIRRI: TER YATAĞI

Selena Gomez'in yanından ayırmadığı ilginç bir sırrı ortaya çıktı. Turneye giderken bile ter yatağını yanında götüren 25 yaşındaki yıldız, 45 dakika boyunca ter yatağında yatarak vücudundaki toksinlerden arınıyor. Bu uygulama cilt dokusunu yenilerken vücudu da inceltiyor.



KAHRAMAN PRİYANKA

İmza attığı tüm filmlerle hasılat rekorları kıran Marvel Stüdyosu, şimdi de Müslüman süper kadın kahraman filmi çekmeye hazırlanıyor. Kamala Khan, nam-ı diğer Ms. Marvel'i beyazperdede canlandıracağı konuşulan isim ise Hintli aktris Priyanka Chopra.