Eda Gök ve Emrah Albayrak'ın ayrılığına sebep olan Burcu Sinem Ünsal'dan ilk açıklama

NE OLMUŞTU?

7 yıllık eşi Emrah Albayrak tarafından aldatılan Seda Sayan'ın yeğeni Eda Gök, tek celsede boşandı. Esra Erol'da programında stüdyo şefi olan Eda Gök, yine Esra Erol'un orkestra şefliğini yapan eşi Emrah Albayrak tarafından ihanete uğradı. Eda Gök kendisini en yakın arkadaşı , evli ve iki çocuk annesi aynı zamanda orkestranın da solisti olan Burcu Sinem Ünsal ile aldatan eşinden geçen hafta tek celsede boşandı.

*Eda Gök aldatıldığını Esra Erol'un programında canlı yayında duyurmuştu.