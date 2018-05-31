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Deniz Seki çocukluğunun geçtiği apartmanı paylaştı!



Ünlü şarkıcı Deniz Seki, çocukluğunun geçtiği apartmanın önünde çektirdiği pozunu paylaştı...

Ünlü şarkıcı Deniz Seki, Instagram paylaşımıyla takipçilerini de duygulandırdı.

  • 31 Mayıs 2018, Perşembe 16:48
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