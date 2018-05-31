Ünlü şarkıcı Deniz Seki, çocukluğunun geçtiği apartmanın önünde çektirdiği pozunu paylaştı...
Ünlü şarkıcı Deniz Seki, Instagram paylaşımıyla takipçilerini de duygulandırdı.
Deniz Seki çocukluğunun geçtiği apartmanı paylaştı!
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