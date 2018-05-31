Ruhsar, Dadı, Aşkın Bedeli, Akasya Durağı, Kampüsistan, Kınalı Kar, Asmalı Konak ve son olarak Diriliş Ertuğrul dizisinden rol alan Arda Öziri, yaşamını yitirdi.
Motosiklet kazasında hayatını kaybeden Arda Öziri'nin sevgilisinden kahreden paylaşım
Pazar günü geçirdiği motosiklet kazasında hayatını kaybeden Arda Öziri'nin sevgilisi Vildan Örnek, oyuncunun ölümündeki kahreden tarih detayını paylaştı.
Etiketler: Arda Öziri , kaza , Asmalı Konak , Diriliş Ertuğrul , Vildan Örnek , yıl sonra aynı gün
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