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  1. Skandal iddiaya Jelena'dan fotoğraflı yanıt!

Motosiklet sında hayatını kaybeden 'nin sevgilisinden kahreden paylaşım

Pazar günü geçirdiği motosiklet sında hayatını kaybeden 'nin sevgilisi , oyuncunun ölümündeki kahreden tarih detayını paylaştı.

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  • 31 Mayıs 2018, Perşembe 13:48
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