Eşi Ali Küçükbalçık tarafından ihanete uğrayan Kibariye'den şok hareket!

İddialara göre; Ali Küçükbalçık, spor hocası olduğu söylenen Doha Elenouty'i kızları Birgül'ü zayıflatması için sık sık eve getirdi. İşleri kötü giden Ali Küçükbalçık maddi olarak zor bir döneme girdi. Bu yüzden Kibariye 10 milyon lira kaybetti.