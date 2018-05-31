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İMSAKİYE RAMAZAN
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  1. Emre Karayel'den çarpıcı açıklamalar

Eşi Ali Küçükbalçık tarafından ihanete uğrayan Kibariye'den şok hareket!

58 yaşındaki şarkıcı Kibariye ile 37 yaşındaki Ali Küçükbalçık; 1999'da evlenmiş, 2000’de kızları Birgül dünyaya gelmişti. Lübnanlı spor hocası Doha Elenouty ile aşk yaşadığı hatta hamile bıraktığı iddia edilen Küçükbalçık’ın, eve rahat girsin diye sevgilisini 18 yaşındaki kızı Birgül’ün spor hocası yaptığı ve Kibariye ile de tanıştırdığı öne sürüldü. Eşi Ali Küçükbalçık’ın 10 milyon liraya yaklaştığı söylenen borçları ve onun tarafından ihanete uğradığı haberleriyle gündemde olan Kibariye, ilk kez konuşarak; ‘İki günlük sevda için yuvamı yıkmam’ açıklamasını yapmıştı. Kibariye’nin, hacizden kaçmak için Ataşehir’deki lüks evini boşalttığı öne sürüldü

İddialara göre; Ali Küçükbalçık, spor hocası olduğu söylenen Doha Elenouty'i kızları Birgül'ü zayıflatması için sık sık eve getirdi. İşleri kötü giden Ali Küçükbalçık maddi olarak zor bir döneme girdi. Bu yüzden Kibariye 10 milyon lira kaybetti.

  • 31 Mayıs 2018, Perşembe 10:48
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