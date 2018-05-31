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İşte yeni Cem Yılmaz'ın spor hocası! Cem Yılmaz nasıl vücut yaptı? Cem YIlmaz kaç kilo verdi?



Cem Yılmaz'ın spor hocası olarak tanınan Sami Hamidi, Men's Fitness dergisine konuştu. 45 yaşındaki Cem Yılmaz'ın yeni halinin mimarı spor hocası sami Hamidi "Cem Yılmaz savaşmaktan korkmayan biri" dedi.

  • 31 Mayıs 2018, Perşembe 12:31
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