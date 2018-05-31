Cem Yılmaz'ın spor hocası olarak tanınan Sami Hamidi, Men's Fitness dergisine konuştu. 45 yaşındaki Cem Yılmaz'ın yeni halinin mimarı spor hocası sami Hamidi "Cem Yılmaz savaşmaktan korkmayan biri" dedi.
Cem Yılmaz'ın spor hocası olarak tanınan Sami Hamidi, Men's Fitness dergisine konuştu. 45 yaşındaki Cem Yılmaz'ın yeni halinin mimarı spor hocası sami Hamidi "Cem Yılmaz savaşmaktan korkmayan biri" dedi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.