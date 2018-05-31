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Herkül tatilde

Herkül tatilde
Kendi gibi oyuncu eşi Anıl Altan'la Karadeniz turuna çıkan Pelin Akil, sevimli dostunu da unutmadı. Toy poodle cinsi köpekleri Herkül'le Rize'ye giden ikili, renkli paylaşımlara imza attı. Güzel oyuncu, önceki gün de minik köpeğiyle selfie yaparak yüzleri gülümsetti.

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  • 31 Mayıs 2018, Perşembe
  • Gazete
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