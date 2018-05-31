Kendi gibi oyuncu eşi Anıl Altan'la Karadeniz turuna çıkan Pelin Akil, sevimli dostunu da unutmadı. Toy poodle cinsi köpekleri Herkül'le Rize'ye giden ikili, renkli paylaşımlara imza attı. Güzel oyuncu, önceki gün de minik köpeğiyle selfie yaparak yüzleri gülümsetti.
Herkül tatilde
Etiketler: Rize , Anıl Altan , Pelin Akil , Karadeniz
- 31 Mayıs 2018, Perşembe
- Gazete
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