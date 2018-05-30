Aşklarını objektiflerden uzak yaşayan Hazal Kaya ile sevgilisi Ali Atay, önceki akşam Zekeriyaköy'de bir arkadaşlarının doğum günü partisine katıldı. Oyuncu çift, utangaç tavırlarıyla dikkat çekti. Uzun süredir birlikte olan ikilinin mahcubiyeti, kendilerine yöneltilen evlilik sorularıyla ikiye katlandı. İkili, soruları yanıtsız bıraktı.
Utangaç aşıklar
Etiketler: Hazal Kaya , Ali Atay
- 30 Mayıs 2018, Çarşamba
- Gazete
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