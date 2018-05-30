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Sinan’ın Britney’i

Sinan’ın Britney’i
Adını 'yerli Britney Spears' olarak duyuran Aleyna Dalveren'e Sinan Akçıl'dan tam destek… Güzel popçu, Serdar Ortaç ve Sinan Akçıl'ın oynadığı FİFA Playstation oyununun sonunda hediye şarkıyı kaptı.
Sözleri Sinan Akçıl imzalı 'Enerji' şarkısını isteyen Aleyna, popçudan "Serdar'ı yenersem şarkı senindir" sözünü aldı. Akçıl, Ortaç'ı yenince şarkıyı vermekle kalmayıp ünlü popçuya okuma koçluğu da yaptı.




ile 'ın rekabeti Aleyna'ya yaradı.
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  • 30 Mayıs 2018, Çarşamba
  • Gazete
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