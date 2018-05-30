;
İMSAKİYE RAMAZAN
Yol Durumu
  1. Doğuma ramak kala
  2. Sevgiliyle girilmez!

Oscarlık ziyafet

Şef , Oscar mönüsüne , incir tatlısı ve içli köfteyi eklemekle kalmadı dünya çapındaki restoran mönüsüne babagannuşu ekledi

Oscarlık ziyafet
Bu yıl 90.'sı düzenlenen Oscar Ödülleri Töreni'nde bir ilk gerçekleşmişti. Yıllardır Hollywood dünyasının akın ettiği törenlerin yemeklerine imza atan Avusturyalı ünlü şef Wolfgang Puck, bu yıl Oscar töreninde Adana Kebap, kabak tatlısı ve içli köfte servis etti. TÜRK mutfağının eşsiz lezzetlerinin gördüğü ilgiden ilham alan Wolfgang Puck, şimdi de dünya çapındaki birçok lokantasının mönüsünde değişikliğe gitti.



Los Angeles, Singapur, Londra ve Doha gibi dünyanın birçok şehrinde lüks restoranları olan ünlü şef, İstanbul'daki mekanında babagannuşun lezzetini keşfetti. Patlıcanla yapılan mutfağının lezzetini çok beğenen , Türk aşçıdan babagannuşun tarifini öğrenip tüm dünyadaki restoranlarında yapılması için talimat verdi. Bu arada Hatay mutfağına özgü soğuk bir meze olan babagannuşun tarifi şöyle: Patlıcanlar, domatesler ve biberler kömür ateşinde közlenip iyice piştikten sonra kabukları soyulur. Havanda ezilerek püre haline getirilir ve iyice karıştırılır. Sarımsaklar dövülerek püreye katılır. Nar ekşisi, zeytinyağı ve tuz karıştırılarak soğuk servis yapılır.

Etiketler: , , , , ,
  • 30 Mayıs 2018, Çarşamba
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ