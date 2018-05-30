Oscarlık ziyafet

Bu yıl 90.'sı düzenlenen Oscar Ödülleri Töreni'nde bir ilk gerçekleşmişti. Yıllardır Hollywood dünyasının akın ettiği törenlerin yemeklerine imza atan Avusturyalı ünlü şef Wolfgang Puck, bu yıl Oscar töreninde Adana Kebap, kabak tatlısı ve içli köfte servis etti. TÜRK mutfağının eşsiz lezzetlerinin gördüğü ilgiden ilham alan Wolfgang Puck, şimdi de dünya çapındaki birçok lokantasının mönüsünde değişikliğe gitti.
Los Angeles, Singapur, Londra ve Doha gibi dünyanın birçok şehrinde lüks restoranları olan ünlü şef, İstanbul'daki mekanında babagannuşun lezzetini keşfetti. Patlıcanla yapılan Türk mutfağının lezzetini çok beğenen Wolfgang Puck, Türk aşçıdan babagannuşun tarifini öğrenip tüm dünyadaki restoranlarında yapılması için talimat verdi. Bu arada Hatay mutfağına özgü soğuk bir meze olan babagannuşun tarifi şöyle: Patlıcanlar, domatesler ve biberler kömür ateşinde közlenip iyice piştikten sonra kabukları soyulur. Havanda ezilerek püre haline getirilir ve iyice karıştırılır. Sarımsaklar dövülerek püreye katılır. Nar ekşisi, zeytinyağı ve tuz karıştırılarak soğuk servis yapılır.
Los Angeles, Singapur, Londra ve Doha gibi dünyanın birçok şehrinde lüks restoranları olan ünlü şef, İstanbul'daki mekanında babagannuşun lezzetini keşfetti. Patlıcanla yapılan Türk mutfağının lezzetini çok beğenen Wolfgang Puck, Türk aşçıdan babagannuşun tarifini öğrenip tüm dünyadaki restoranlarında yapılması için talimat verdi. Bu arada Hatay mutfağına özgü soğuk bir meze olan babagannuşun tarifi şöyle: Patlıcanlar, domatesler ve biberler kömür ateşinde közlenip iyice piştikten sonra kabukları soyulur. Havanda ezilerek püre haline getirilir ve iyice karıştırılır. Sarımsaklar dövülerek püreye katılır. Nar ekşisi, zeytinyağı ve tuz karıştırılarak soğuk servis yapılır.
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