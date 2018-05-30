;
İMSAKİYE RAMAZAN
Yol Durumu
  1. Sevgiliyle girilmez!
  2. Evlilik neşesi

Maskeli Berrak

Maskeli Berrak
Berrak Tüzünataç, önceki gün yüzüne maske yaptırdı. Kapalı alan korkusu olan oyuncu, temkinliydi. Yüzünü maskeyle kaplatan Tüzünataç, "Klostrofobi olunca tek gözü açık bıraktık" dedi...

Etiketler:
  • 30 Mayıs 2018, Çarşamba
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ