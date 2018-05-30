Son yıllarda Türk turist sayısındaki artışı fırsat bilerek mekanlarında Türk kültürü ve yemeklerine yer veren Yunanistan, bu yaz sezonunda da kural bozmaya niyetli değil. Komşu'nun gözde adası Mikonos'taki Scorpios adlı mekanda, geçtiğimiz hafta sonu başarılı müzisyen Allen Hulsey performans sergiledi. Uzun yıllardır İstanbul'da yaşayan ABD'li müzisyen, kanun ve udla yaptığı Türk müziğiyle Yunanistan'ı mest etti.
Komşu kanunu
Etiketler: İstanbul , Yunanistan , komşu , Mikanos
- 30 Mayıs 2018, Çarşamba
- Gazete
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