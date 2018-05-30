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kanunu

Komşu kanunu
Son yıllarda Türk turist sayısındaki artışı fırsat bilerek mekanlarında Türk kültürü ve yemeklerine yer veren Yunanistan, bu yaz sezonunda da kural bozmaya niyetli değil. 'nun gözde adası Mikonos'taki Scorpios adlı mekanda, geçtiğimiz hafta sonu başarılı müzisyen Allen Hulsey performans sergiledi. Uzun yıllardır 'da yaşayan ABD'li müzisyen, kanun ve udla yaptığı Türk müziğiyle 'ı mest etti.

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  • 30 Mayıs 2018, Çarşamba
  • Gazete
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