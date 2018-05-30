;
İMSAKİYE RAMAZAN
Yol Durumu
  1. Aşk bitti
  2. Antalya yolcusu

Evliliği düşünmüyor

Evliliği düşünmüyor
Aras Bulut İynemli, kendisi gibi oyuncu sevgilisi Bige Önal'la önceki akşam Zekeriyaköy'deydi. Mekandan el ele çıkan sevgililer, sorularına sessiz kaldı. 27 yaşındaki İynemli, ısrarlı sorular karşısında "İlişkimiz güzel gidiyor. Şimdilik evlilik düşünmüyoruz" dedi.
Etiketler: ,
  • 30 Mayıs 2018, Çarşamba
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ