Aras Bulut İynemli, kendisi gibi oyuncu sevgilisi Bige Önal'la önceki akşam Zekeriyaköy'deydi. Mekandan el ele çıkan sevgililer, evlilik sorularına sessiz kaldı. 27 yaşındaki İynemli, ısrarlı sorular karşısında "İlişkimiz güzel gidiyor. Şimdilik evlilik düşünmüyoruz" dedi.
Evliliği düşünmüyor
Etiketler: Aras Bulut İynemli , evlilik
- 30 Mayıs 2018, Çarşamba
- Gazete
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