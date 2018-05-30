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Doğuma ramak kala

Doğuma ramak kala
Hollywood'un ünlü ismi Eva Longoria, önceki akşam Santa Monica'da objektiflere takıldı. İyice belirginleşen karnıyla yürümekte güçlük çeken 43 yaşındaki yıldızın hamile olmasına rağmen bakımlı halinden bir şey kaybetmediği gözlendi.



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  • 30 Mayıs 2018, Çarşamba
  • Gazete
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