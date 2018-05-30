Hollywood'un ünlü ismi Eva Longoria, önceki akşam Santa Monica'da objektiflere takıldı. İyice belirginleşen karnıyla yürümekte güçlük çeken 43 yaşındaki yıldızın hamile olmasına rağmen bakımlı halinden bir şey kaybetmediği gözlendi.
Doğuma ramak kala
Etiketler: Eva Longoria
- 30 Mayıs 2018, Çarşamba
- Gazete
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