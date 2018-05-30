Doğasever aşıklar

Pelin Akil ile eşi Anıl Altan, gezmelere doymuyor… İşlerinden buldukları her fırsatı yurt içi veya yurt dışı seyahatiyle değerlendiren oyuncu çift, önceki gün de soluğu Karadeniz'de aldı. Rize'ye giden ikili, doğayla iç içe zaman geçirdi.
Yanlarına sevimli köpekleri Herkül'ü de alan ikili, Palovit Şelaleleri'nde unutulmaz anlar yaşadı.
Yanlarına sevimli köpekleri Herkül'ü de alan ikili, Palovit Şelaleleri'nde unutulmaz anlar yaşadı.
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