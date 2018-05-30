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İMSAKİYE RAMAZAN
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  1. Olay ikili gece seansında
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Doğasever aşıklar

Doğasever aşıklar
Pelin Akil ile eşi Anıl Altan, gezmelere doymuyor… İşlerinden buldukları her fırsatı yurt içi veya yurt dışı seyahatiyle değerlendiren oyuncu çift, önceki gün de soluğu Karadeniz'de aldı. Rize'ye giden ikili, doğayla iç içe zaman geçirdi.



Yanlarına sevimli köpekleri Herkül'ü de alan ikili, Palovit Şelaleleri'nde unutulmaz anlar yaşadı.

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  • 30 Mayıs 2018, Çarşamba
  • Gazete
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