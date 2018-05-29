Esra Bilgiç'e bebek jesti

Beşıktaşlı futbolcu Gökhan Töre ile Ekim ayında evlenen oyuncu Esra Bilgiç, şu sıralar bebek heyecanı yaşıyor. Bilgiç'in hamile olduğunu öğrenen aile sevince boğuldu. Çift, bu mutlu haberi Yunan Adaları'nda tatil yaparak kutluyor. Önceki gün Mikonos'a giden çift, baş başa romantik anlar geçirdi.

Bilgiç'in göbeğinin belirginleşmeye başladığı görüldü.