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Esra Bilgiç'e bebek jesti

Gökhan Töre ile Esra Bilgiç, şu sıralar bebek heyecanı yaşıyor. Esra Bilgiç'in hamile olduğunu öğrenen çift, bu mutlu haberi Yunan Adaları'nda tatil yaparak kutluyor

Esraya bebek jesti

Beşıktaşlı futbolcu Gökhan Töre ile Ekim ayında evlenen oyuncu Esra Bilgiç, şu sıralar bebek heyecanı yaşıyor. Bilgiç'in hamile olduğunu öğrenen aile sevince boğuldu. Çift, bu mutlu haberi Yunan Adaları'nda tatil yaparak kutluyor. Önceki gün Mikonos'a giden çift, baş başa romantik anlar geçirdi.

Bilgiç'in göbeğinin belirginleşmeye başladığı görüldü.

  • 29 Mayıs 2018, Salı 09:37
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