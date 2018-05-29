Hanım köylü

Futbol kariyerine Milan takımında devam eden Hakan Çalhanoğlu, İtalya liginin sona ermesinin ardından ilk iş olarak memleketi Bayburt'a gelmişti. Doğup büyüdüğü köyü ziyaret edip akrabalarıyla hasret gideren yıldız futbolcu, bu kez rotasını Karadeniz'e çevirdi. 24 yaşındaki Hakan Çalhanoğlu, önceki gün eşinin memleketi Giresun'a gitti.
Sinem Çalhanoğlu'nun objektifine Mavi Göl'de poz veren ünlü futbolcu, ardından da Kuzalan Şelalesi'nde çektiği fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı. Tatilini Doğu Karadeniz'de geçireceği öğrenilen Hakan Çalhanoğlu ve ailesi, Giresun'dan sonra Trabzon'a da giderek bir kez daha memleket sevdasını konuşturdu.
Sinem Çalhanoğlu'nun objektifine Mavi Göl'de poz veren ünlü futbolcu, ardından da Kuzalan Şelalesi'nde çektiği fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı. Tatilini Doğu Karadeniz'de geçireceği öğrenilen Hakan Çalhanoğlu ve ailesi, Giresun'dan sonra Trabzon'a da giderek bir kez daha memleket sevdasını konuşturdu.
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