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"Üçüncü yılımızda 3. üyemizi bekliyoruz"

Hepileri- çifti evliliklerinin 3. yılını kutladı.

Üçüncü yılımızda 3. üyemizi bekliyoruz

kendisi gibi oyuncu olan ile 2015 yılında nikah masasına oturmuştu. Bebek bekleyen çift önceki gün evliliklerinin 3. yıldönümünü sosyal medya hesaparından paylaştıkları mesajlarla kutladı.

BEYZA ŞEKERCİ HEPİLERİ:


"27.05.2015 Hayatımın en güzel günlerinin başlangıcına "evet" dediğim ilk gündü o gün. Şimdi ise çok başka bir heyecanın içinde, üçüncü yılımızda 3. üyemizi bekliyoruzçok şükürAşkım, sevgilim, sırdaşım, koca yüreklim seni seviyorum. Nice sağlıklı uzun ömürlerimiz olsun, Allah seni başımızdan hiç eksik etmesin."

ENGİN HEPİLERİ:


"27.05.2018 Mis kokulum. Güzel yüreklim.3. yılımızda en güzel armağanımızı taşıyan kadınım.Nice sağlıkla, huzurla, aşkla geçen yıldönümlerimize.Seni seviyorum."

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  • 28 Mayıs 2018, Pazartesi 12:55
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