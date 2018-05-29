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Anlaşarak boşandılar

Anlaşarak boşandılar
Geçtiğimiz ay 2 yıllık evliliklerinde sona geldiklerini duyuran Gonca Vuslateri ile Burak Ertoğan, anlaşmalı olarak boşandı. İkili, 30 Nisan'da görülen davada birbirlerinden maddi ve manevi hiçbir talepte bulunmadı.


Geçtiğimiz de ikilinin davasını kabul eden İstanbul Aile Mahkemesi, tarafların boşanmasına hükmetti. , boşanma kararı alır almaz Ertoğan'ı instagram'da takipten çıkarmıştı. Ancak , boşanmaya rağmen eski eşini takibi halen sürdürüyor.
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