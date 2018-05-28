Ailesiyle Antalya'da keyifli anlar yaşayan Nefise Karatay, "Annelik tatil tanımaz" dedi. Eşi Yusuf Day ve minik kızı Maya ile önceki gün bu kareyi paylaşan güzel sunucu, fotoğrafa şu notu düşerek güldürdü: "Ağzında öğle yemeğindeki köftesini tutuyor. Ama ben onu yutmadan uyutmam."
Tatil saadeti
Etiketler: nefise karatay , Yusuf Day , Antalya
- 28 Mayıs 2018, Pazartesi
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.