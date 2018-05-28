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Tatil saadeti

Tatil saadeti
Ailesiyle Antalya'da keyifli anlar yaşayan Nefise Karatay, "Annelik tatil tanımaz" dedi. Eşi Yusuf Day ve minik kızı Maya ile önceki gün bu kareyi paylaşan güzel sunucu, fotoğrafa şu notu düşerek güldürdü: "Ağzında öğle yemeğindeki köftesini tutuyor. Ama ben onu yutmadan uyutmam."

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  • 28 Mayıs 2018, Pazartesi
  • Gazete
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