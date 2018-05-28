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Şarkıcı 'nın oğlunu görenler gözlerine inanamıyor

Bir süredir ekranlardan uzak kalan ünlü sanatçı 'nın, gözlerden uzak büyüttüğü oğlunu görenler şaşkınlığını gizleyemiyor.



44 yaşındaki şarkıcı 'nın, 2005 yılında evlendiği Baykal Gümüş'ten Efe Furkan adını verdikleri oğlu dünyaya geldi . Songül Karlı, 2006 doğumlu oğlunu magazin dünyasından uzak tutmaya çalışıyor. Hatta kendi Instagram hesabından oğlu ile çok nadir fotoğraf paylaşıyor.

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  • 28 Mayıs 2018, Pazartesi 18:48
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