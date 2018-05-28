44 yaşındaki şarkıcı Songül Karlı'nın, 2005 yılında evlendiği Baykal Gümüş'ten Efe Furkan adını verdikleri oğlu dünyaya geldi . Songül Karlı, 2006 doğumlu oğlunu magazin dünyasından uzak tutmaya çalışıyor. Hatta kendi Instagram hesabından oğlu ile çok nadir fotoğraf paylaşıyor.
Şarkıcı Songül Karlı'nın oğlunu görenler gözlerine inanamıyor
Bir süredir ekranlardan uzak kalan ünlü sanatçı Songül Karlı'nın, gözlerden uzak büyüttüğü oğlunu görenler şaşkınlığını gizleyemiyor.
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