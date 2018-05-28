İdil Fırat kimdir? Kaç yaşında ve nereli?

1972 Doğumlu yine usta oyunculuğuyla tanıdığımız diğer İdil Fırat ile karıştırılmamalıdır, sadece isim benzerliği vardır, herhangi bir akrabalık bağları yoktur. 1988 yılında dünyaya gelen İdil Fırat Fenerbahçe'nin asbaşkanı Önder Fırat'ın kızıdır. Genç ve güzelliğiyle dikkatleri üzerine toplayan İdil Fırat magazin dünyasında İdil Fırat ismini daha çok duyuracağa benziyor.

Fenerbahçe spor kulübünün asbaşkanlarından Önder Fırat'ın kızı olan İdil Fırat, 1988 yılında dünyaya geldi. 4 yıl Amerika'da George Washington DC Üniversitesi'nde uluslararası politika bölümü okuduktan sonra London School Of Economics Politik Ekonomi ve Avrupa Birliği üzerine yüksek lisansını yaptı. 2015 yılından bu güne dek özel bir firmanın kurucu ortaklarından birisi olan genç güzel İdil Fırat, 2010 yılında yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ i, 2015'de ise Engin Öztürk ile aşk yaşamıştı. Annesini ve kardeşi Can Fırat'la tanıştırdığı Engin Öztürk ile dünya evine girmesi muhtemel görünen İdil Fırat, beklentileri boşa çıkararak sürpriz bir şekilde bu ilişkiyi noktaladı.





SOY İSİMLERİ AYNI

Bu arada her ikisinin soyadının aynı olması ayrı bir nokta. Mert Fırat bir yıldır oyuncu Hande Doğandemir ile aşk yaşıyordu.. Adı bir zamanlar Star TV'deki 'Ufak Tefek Cinayetler 'de rol alan Gökçe Bahadır ile aşk dedikodusu ile anıldı. Bu yüzden kısa bir ayrılık yaşadılar.