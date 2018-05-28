;
İMSAKİYE RAMAZAN
Yol Durumu
  1. Komşudan şok iddia: Necati bey evli!

kimdir? Kaç yaşında ve nereli?

kimdir kaç yaşında İdil Fırat nereli soruların yanıtları merak ediliyor. geçtiğimiz gün sosyetik güzel İdil Fırat ile baş başa yemek yerken görüntülendi. Magazin gündemine oturan ikilinin sevli olup olmadığı merak ediliyor. Peki İdil Fırat kimdir? Mert Fırat ile sevgili mi? Kaç yaşında? Ne iş yapıyor? Detaylar haberimizde...

İdil Fırat kimdir? Kaç yaşında ve nereli?

1972 Doğumlu yine usta oyunculuğuyla tanıdığımız diğer ile karıştırılmamalıdır, sadece isim benzerliği vardır, herhangi bir akrabalık bağları yoktur. 1988 yılında dünyaya gelen İdil Fırat Fenerbahçe'nin asbaşkanı Önder Fırat'ın kızıdır. Genç ve güzelliğiyle dikkatleri üzerine toplayan İdil Fırat magazin dünyasında İdil Fırat ismini daha çok duyuracağa benziyor.

Fenerbahçe spor kulübünün asbaşkanlarından Önder Fırat'ın kızı olan İdil Fırat, 1988 yılında dünyaya geldi. 4 yıl Amerika'da George Washington DC Üniversitesi'nde uluslararası politika bölümü okuduktan sonra London School Of Economics Politik Ekonomi ve Avrupa Birliği üzerine yüksek lisansını yaptı. 2015 yılından bu güne dek özel bir firmanın kurucu ortaklarından birisi olan genç güzel İdil Fırat, 2010 yılında yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ i, 2015'de ise ile aşk yaşamıştı. Annesini ve kardeşi Can Fırat'la tanıştırdığı Engin Öztürk ile dünya evine girmesi muhtemel görünen İdil Fırat, beklentileri boşa çıkararak sürpriz bir şekilde bu ilişkiyi noktaladı.

SOY İSİMLERİ AYNI
Bu arada her ikisinin soyadının aynı olması ayrı bir nokta. bir yıldır oyuncu Hande Doğandemir ile aşk yaşıyordu.. Adı bir zamanlar Star TV'deki 'Ufak Tefek Cinayetler 'de rol alan Gökçe Bahadır ile aşk dedikodusu ile anıldı. Bu yüzden kısa bir ayrılık yaşadılar.

Etiketler: , ,
  • 28 Mayıs 2018, Pazartesi 11:03
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR tüm yazarlar