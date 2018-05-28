Aralarının limoni olduğu konuşulan Beren Saat ile eşi Kenan Doğulu, önceki akşam iddiaları çürüttü. Sanem- Ralf Tezman çiftinin Rumelihisarı'ndaki doğum günü partisine katılan ikili, hayli neşeliydi. Saat, her zamanki gibi kusursuz fiziğiyle büyüledi...
Keyif saati
Etiketler: Kenan Doğulu , Beren Saat
- 28 Mayıs 2018, Pazartesi
- Gazete
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