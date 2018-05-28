Bu yaz Yalıkavak Marina'da hamburgerci açacağı konuşulan Kıvanç Tatlıtuğ'un eşi Başak Dizer'den iddiaları doğrulayan paylaşım geldi. Stil danışmanı, Şişli'de ortağı olduğu 'Room+Rumours' adlı mekanının Bodrum'da şubesini açacağını duyurdu. Yeni şube için sosyal medyada eleman arayan Dizer, Bodrum'da kafesiyle ilgilenirken Tatlıtuğ da hamburger mönüsü ve satışıyla ilgilenecek.
İşleri büyüttü
Kıvanç Tatlıtuğ’un eşi Başak Dizer, Şişli’de açtığı butik ve kafesinin ikinci şubesini Bodrum’da açacağını duyurdu
Etiketler: Kıvanç Tatlıtuğ , başak dizer , Bodrum
- 28 Mayıs 2018, Pazartesi
- Gazete
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