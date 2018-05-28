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İşleri büyüttü

’un eşi , Şişli’de açtığı butik ve kafesinin ikinci şubesini ’da açacağını duyurdu

İşleri büyüttü
Bu yaz Yalıkavak Marina'da hamburgerci açacağı konuşulan Kıvanç Tatlıtuğ'un eşi Başak Dizer'den iddiaları doğrulayan paylaşım geldi. Stil danışmanı, Şişli'de ortağı olduğu 'Room+Rumours' adlı mekanının Bodrum'da şubesini açacağını duyurdu. Yeni şube için sosyal medyada eleman arayan Dizer, 'da kafesiyle ilgilenirken Tatlıtuğ da hamburger mönüsü ve satışıyla ilgilenecek.

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  • 28 Mayıs 2018, Pazartesi
  • Gazete
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