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İMSAKİYE RAMAZAN
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  1. Eşim yanımda

- çiftinin bebeğinin cinsiyeti belli oldu

2.5 yıl bir dargın bir barışık aşk yaşadığı Başakşehirsporlu futbolcu ile 11 Mart'ta apar topar nikah masasına oturmuştu.

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  • 28 Mayıs 2018, Pazartesi 08:04
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