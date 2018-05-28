Aslıhan Doğan 2.5 yıl bir dargın bir barışık aşk yaşadığı Başakşehirsporlu futbolcu Arda Turan ile 11 Mart'ta apar topar nikah masasına oturmuştu.
Arda Turan-Aslıhan Doğan çiftinin bebeğinin cinsiyeti belli oldu
Etiketler: Arda Turan , aslıhan doğan
Aslıhan Doğan 2.5 yıl bir dargın bir barışık aşk yaşadığı Başakşehirsporlu futbolcu Arda Turan ile 11 Mart'ta apar topar nikah masasına oturmuştu.
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