Nicki Minaj ve Eminem sevgili oldu!

Nicki Minaj ve Eminem'in sevgili olduğu dedikoduları zaten bir süredir ortada dolanıyordu. Bu olayla birlikte dedikodular doğrulanmış oldu.

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Nicki Minaj, Instagram hesabından yaptığı paylaşımın altına bir hayranının Eminem ile sevgili misiniz sorusuna EVET diye yanıt verdi.

Tabii henüz Eminem cephesinden bir açıklama gelmedi... Öte yandan Nicki Minaj rapçi sevgilisi Nas'dan geçen Aralık ayında ayrılmıştı. Çiftin ayrılık sebebi ise uzun mesafeden dolayı birbirlerine zaman ayıramamasıydı. Nicki Minaj Beverly Hills, Nas ise New York'ta yaşıyordu.