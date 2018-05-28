Uzun süredir ABD'de yaşayan Begüm Şen'in önceki gün çok özel konukları vardı. Annesi Deniz Tanık, yakın dostu Gülşah Alkoçlar ve Alkoçlar'ın kızı Neslişah'ı Beverly Hills'te gezdiren Şen, böyle de hatıra fotoğrafı çektirdi. Bu arada Neslişah Alkoçlar Düzyatan, şimdilerde ikinci bebeğine hamile...
4x4’lük buluşma
Etiketler: Gülşah Alkoçlar , Neslişah Alkoçlar , Beverly Hills
- 28 Mayıs 2018, Pazartesi
- Gazete
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