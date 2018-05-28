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4x4’lük buluşma

4x4’lük buluşma
Uzun süredir ABD'de yaşayan Begüm Şen'in önceki gün çok özel konukları vardı. Annesi Deniz Tanık, yakın dostu Gülşah Alkoçlar ve Alkoçlar'ın kızı Neslişah'ı 'te gezdiren Şen, böyle de hatıra fotoğrafı çektirdi. Bu arada Düzyatan, şimdilerde ikinci bebeğine hamile...
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  • 28 Mayıs 2018, Pazartesi
  • Gazete
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