Lezzet elçisi

Uzun zamandır ortalarda pek görünmeyen Tanyeli Avustralya'da lezzet elçimiz oldu. Dans hayatına veda eden ve Bursalı işadamı İlker Sünnili ile evlenen ardından da Avustralya'da yaşamaya başlayan Tanyeli, çok özel bir projeye imza attı. Tanyeli, eşi İlker Sünnili ve önceki evliliğinden olan oğlu Taylan'la burada bir gözleme evi açtı. Türk mutfağının eşsiz lezzetlerinden gözlemeyi trendlere uygun şekilde Avustralyalılar ile buluşturmak isteyen eski oryantal bu konuda da uyanıklığını konuşturdu.
BİZİM MUTFAĞIMIZ GİBİ YOK
Tanyeli, 'Gözleme Store' adlı mekanında pişirdiği glutensiz gözlemelerle Avusturalyalılar'ı mest etti. Eski oryantalin mekanında sunduğu glutensiz gözlemeler, Avustralya basınının da geniş yer buldu. Avustralyalılar'ın gözlemeye hayran kaldığını belirten Tanyeli, "Bizim mutfağımız gibisi yok. Sadece gözlemeye bile hayran kaldılar. Diğer yemeklerimiz de dünyanın her yerinde büyük ilgi görüyor. Burada geleneğimiz olan bir gözlemeyi tanıtmak benim için büyük bir gurur" dedi.
BİZİM MUTFAĞIMIZ GİBİ YOK
Tanyeli, 'Gözleme Store' adlı mekanında pişirdiği glutensiz gözlemelerle Avusturalyalılar'ı mest etti. Eski oryantalin mekanında sunduğu glutensiz gözlemeler, Avustralya basınının da geniş yer buldu. Avustralyalılar'ın gözlemeye hayran kaldığını belirten Tanyeli, "Bizim mutfağımız gibisi yok. Sadece gözlemeye bile hayran kaldılar. Diğer yemeklerimiz de dünyanın her yerinde büyük ilgi görüyor. Burada geleneğimiz olan bir gözlemeyi tanıtmak benim için büyük bir gurur" dedi.
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