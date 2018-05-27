Düğün Beach

Güzel oyuncu Öykü Karayel'le 2 yıllık aşkını nikah masasına taşımak için gün sayan ünlü rockçı Can Bonomo, düğün hazırlıklarına başladı. Geçtiğimiz gün nişanlısıyla memleketi İzmir'e giden Bonomo'nun erken seçim dolayısıyla ertelediği düğünü 14 Temmuz'da yapmaya karar verdiği öğrenildi. Ünlü rockçı, düğün mekanı için de her yaz konser vererek hayranlarına unutulmaz anlar yaşattığı Paparazzi Beach Club'ı tercih etti.
SABAHA KADAR SÜRECEK
Mekanı sabahtan itibaren kapattıkları öğrenilen ikilinin düğününe sanat dünyasından yaklaşık 300 kişinin katılması bekleniyor. Bülent Ersoy da birlikte bir yarışma programının jürisini üstlendiği Bonomo'nun düğününe katılmayı planlıyor. Gündüz saatlerinde kokteylle başlayacak yemekli düğün töreninde ünlü rockçının nikah şahitliğini ise oyuncu Sarp Apak üstlenecek. Rockçı, sabahın ilk ışıklarına dek sürecek olan düğünde sanatçı dostlarıyla sahne alarak davetlileri coşturacak.
TAKVİM ÖZEL
SABAHA KADAR SÜRECEK
Mekanı sabahtan itibaren kapattıkları öğrenilen ikilinin düğününe sanat dünyasından yaklaşık 300 kişinin katılması bekleniyor. Bülent Ersoy da birlikte bir yarışma programının jürisini üstlendiği Bonomo'nun düğününe katılmayı planlıyor. Gündüz saatlerinde kokteylle başlayacak yemekli düğün töreninde ünlü rockçının nikah şahitliğini ise oyuncu Sarp Apak üstlenecek. Rockçı, sabahın ilk ışıklarına dek sürecek olan düğünde sanatçı dostlarıyla sahne alarak davetlileri coşturacak.
TAKVİM ÖZEL
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