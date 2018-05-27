Arsenal'in yıldız futbolcusu Mesut Özil, aşkı Amine Gülşe'nin memleketini sevdi. İzmirli güzelle geçtiğimiz yaz Çeşme'de tatil yapan ünlü futbolcu, Alaçatı'da lüks bir villa yaptırmak için kolları sıvadı. Haftalık 350 bin sterlini cebine koyup (yaklaşık 2 milyon 190 bin lira) adını dünyanın en çok kazanan futbolcuları arasına yazdıran Özil, Gülşe'yle bu yaz tatil yapacağı aşk yuvası için kesenin ağzını açtı. Alaçatı merkezdeki Değirmen Dağı mevkiinde geçtiğimiz aylarda dört villalık arazi satın alan 29 yaşındaki futbolcu, ardından süper lüks villanın inşası için talimat verdi.
TAPUSU AĞABEYİN ÜSTÜNE
Ünlü futbolcunun Alaçatı'daki lüks villası için 10 milyon lirayı gözden çıkardığı öğrenildi. Özil, işlemlerin hızlı ilerlemesi için de iddiaya göre tapuyu ağabeyi Mutlu Özil'in üzerine yaptırdı. Geçtiğimiz hafta Premier Lig'in tatile girmesiyle soluğu İzmir'de alan Özil, villa inşasını yakından takip etti. Arsenal'in başarılı futbolcusu, inşası bu yaz bitecek olan villasını ise aşkının zevkine göre dekore edecek. Birkaç ay içinde villalarına yerleşmeyi planlayan gözde çift, bu yaz da Çeşme'nin yıldızı olacak. İkili, imrendiren aşklarıyla da Alaçatı'ya damga vuracak.
Özil'in İngiltere'deki 35 milyon euro değerindeki (yaklaşık 192 milyon lira) malikanesi de oldukça ihtişamlı.
Bir yandan aşkına İzmir'i gezdiren güzel oyuncu bir yandan da ünlü futbolcuyla lüks villalarının inşasını yakından takip ediyor.
İkilinin 10 milyon liralık villası tamamlandığında Alaçatı'nın en lüks evi olacak. Öyle ki civardaki evlerin fiyatı 1-2 milyon lira arasında değişiyor.
TAKVİM ÖZEL
TAPUSU AĞABEYİN ÜSTÜNE
Ünlü futbolcunun Alaçatı'daki lüks villası için 10 milyon lirayı gözden çıkardığı öğrenildi. Özil, işlemlerin hızlı ilerlemesi için de iddiaya göre tapuyu ağabeyi Mutlu Özil'in üzerine yaptırdı. Geçtiğimiz hafta Premier Lig'in tatile girmesiyle soluğu İzmir'de alan Özil, villa inşasını yakından takip etti. Arsenal'in başarılı futbolcusu, inşası bu yaz bitecek olan villasını ise aşkının zevkine göre dekore edecek. Birkaç ay içinde villalarına yerleşmeyi planlayan gözde çift, bu yaz da Çeşme'nin yıldızı olacak. İkili, imrendiren aşklarıyla da Alaçatı'ya damga vuracak.
Özil'in İngiltere'deki 35 milyon euro değerindeki (yaklaşık 192 milyon lira) malikanesi de oldukça ihtişamlı.
Bir yandan aşkına İzmir'i gezdiren güzel oyuncu bir yandan da ünlü futbolcuyla lüks villalarının inşasını yakından takip ediyor.
İkilinin 10 milyon liralık villası tamamlandığında Alaçatı'nın en lüks evi olacak. Öyle ki civardaki evlerin fiyatı 1-2 milyon lira arasında değişiyor.
TAKVİM ÖZEL
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