Aradığı mutluluğu nişanlısı Selim Selimoğlu'nda bulan Bengü, şu sıralar tatlı bir telaş içinde… Önceki gün Zorlu AVM'de alışveriş turuna çıkan popçu, Eylül ayındaki düğünü için hazırlıkların tam gaz devam ettiğini söyledi.
Düğün tarihi yaklaştıkça heyecanının arttığını belirten 39 yaşındaki popçu, şu sözlerle de yurt dışında evlenen ünlülere taş attı: "Yurt dışında nikah masasına oturmayı hiç düşünmedik. Düğünümüz kesinlikle ülkemizde olacak."
1 yıllık aşkıyla bu ayın başında nişanlanan Bengü, evlilik için de gün sayıyor.
Düğün tarihi yaklaştıkça heyecanının arttığını belirten 39 yaşındaki popçu, şu sözlerle de yurt dışında evlenen ünlülere taş attı: "Yurt dışında nikah masasına oturmayı hiç düşünmedik. Düğünümüz kesinlikle ülkemizde olacak."
1 yıllık aşkıyla bu ayın başında nişanlanan Bengü, evlilik için de gün sayıyor.
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