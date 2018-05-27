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'yü telaş sardı

Bengüyü telaş sardı
Aradığı mutluluğu nişanlısı Selim Selimoğlu'nda bulan Bengü, şu sıralar tatlı bir telaş içinde… Önceki gün Zorlu 'de alışveriş turuna çıkan popçu, Eylül ayındaki ü için hazırlıkların tam gaz devam ettiğini söyledi.
Düğün tarihi yaklaştıkça heyecanının arttığını belirten 39 yaşındaki popçu, şu sözlerle de yurt dışında evlenen ünlülere taş attı: "Yurt dışında nikah masasına oturmayı hiç düşünmedik. Düğünümüz kesinlikle ülkemizde olacak."



1 yıllık aşkıyla bu ayın başında nişanlanan , için de gün sayıyor.
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