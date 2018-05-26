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Yüzüğü taktı!

Yüzüğü taktı!
Bir süredir prodüktör Burak Törer'le aşk yaşayan Gülben Ergen'in keyfine diyecek yok... Düşman haline geldiği eski eşi Erhan Çelik'ten sonra aradığı mutluluğu Törer'de bulan Ergen, önceki gün aşk yüzüğünü taktı. 45 yaşındaki sanatçı, satın aldığı 'B' harfli yüzüğün fotoğrafını paylaşıp 'e de bir kez daha ilan-ı aşk etti.



Ergen 'B' harfli yüzüğünü sevinçle paylaştı.

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  • 26 Mayıs 2018, Cumartesi
  • Gazete
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