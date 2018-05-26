Yüzüğü taktı!

Bir süredir prodüktör Burak Törer'le aşk yaşayan Gülben Ergen'in keyfine diyecek yok... Düşman haline geldiği eski eşi Erhan Çelik'ten sonra aradığı mutluluğu Törer'de bulan Ergen, önceki gün aşk yüzüğünü taktı. 45 yaşındaki sanatçı, satın aldığı 'B' harfli yüzüğün fotoğrafını paylaşıp Burak Törer'e de bir kez daha ilan-ı aşk etti.
Ergen 'B' harfli yüzüğünü sevinçle paylaştı.
Ergen 'B' harfli yüzüğünü sevinçle paylaştı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.