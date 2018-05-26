Mutlu evlilikleriyle Türkiye'deki hayranlarının da takdirini toplayan Wesley Sneijder ile Yolanthe Cabau, Hollanda'da yayımlanan Prive adlı bir dergide çıkan habere göre ayrılık sürecine girdi.

33 yaşındaki futbolcu, formasını giydiği Al Gharafa takımı için Katar'dayken Cabau da 2 yaşındaki oğulları Xess Xava ile Miami, Meksika, Londra ve Amsterdam'ı geziyor.

Eşinin soyadını da Instagram'da kullanmayı bırakan Hollandalı güzel oyuncu ve sunucunun ünlü futbolcuyla en son 1 Ocak'ta paylaşım yapması ayrılık dedikodularını alevlendirdi. Sneijder'in de en son 14 Şubat'ta eşinin fotoğrafını paylaşması akıllarda soru işaretleri yarattı.

Sneijder'in de en son 14 Şubat'ta eşinin fotoğrafını paylaşması akıllarda soru işaretleri yarattı.

İkilinin boşanma arefesinde olduğunu belirten Hollanda basını, ayrılığın perde arkasında da ihanetin yattığını vurguladı. Cabau'nun Hollandalı bir yapımcı ve oyuncuyla yasak aşk yaşadığını iddia eden dergi, ikilinin geçtiğimiz aylarda ise Meksika'ya giderek romantik anlar yaşadığını yazdı.

Sneijder ise bu şok iddiayı jet hızıyla yalanladı. Wesley Sneijder, "Çok yoğun çalışıyoruz. Ben Katar'dayım, Yolanthe ise ABD'de. Ancak her gün görüntülü konuşuyoruz" şeklinde açıklama yaptı.