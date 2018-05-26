Demet Akalın, önceki gün Etiler'deydi. Demet Şener'le yaşadığı polemikle ilgili soruya yanıt vermeyen Akalın, sessizce valenin aracını getirmesini bekledi.
Demet Akalın'dan valeye Euro'yla bahşiş
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Demet Akalın, önceki gün Etiler'deydi. Demet Şener'le yaşadığı polemikle ilgili soruya yanıt vermeyen Akalın, sessizce valenin aracını getirmesini bekledi.
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