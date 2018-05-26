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  1. Aşk engel tanımaz

'dan valeye Euro'yla bahşiş

, önceki gün Etiler'deydi. Demet Şener'le yaşadığı polemikle ilgili soruya yanıt vermeyen Akalın, sessizce valenin aracını getirmesini bekledi.

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  • 26 Mayıs 2018, Cumartesi 09:46
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