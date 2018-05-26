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Merve Boluğur Murat Dalkılıç'tan eser bırakmadı!

Mevre Boluğur, Instagram hesabındaki fotoğraflarını temizledi. Boluğur'un eski eşi Murat Dalkılıç'la ayrılmadan önce olan fotoğraflarının hepsini silmesi dikkatleri çekti.

Murat Dalkılıçtan eser bırakmadı!

Eylül 2017'de Murat Dalkılıç'tan boşanan Merve Boluğur, Instagram hesabından fotoğraflarını temizledi. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü isimlerden olan Merve Boluğur, bir süredir Instagram hikaye kısmını kullanmıyor. Merve Boluğur'un Murat Dalkılıç'la ayrılmadan önce yayınlamış olduğu fotoğrafların hepsini silmesi sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekti.

  • 26 Mayıs 2018, Cumartesi 10:41
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