Merve Boluğur Murat Dalkılıç'tan eser bırakmadı!

Eylül 2017'de Murat Dalkılıç'tan boşanan Merve Boluğur, Instagram hesabından fotoğraflarını temizledi. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü isimlerden olan Merve Boluğur, bir süredir Instagram hikaye kısmını kullanmıyor. Merve Boluğur'un Murat Dalkılıç'la ayrılmadan önce yayınlamış olduğu fotoğrafların hepsini silmesi sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekti.