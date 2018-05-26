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Tek dostu köpeği

Tek dostu köpeği
Hacı Sabancı ilişkisinden sonra aşk hayatında sessizliğe gömülen Özge Ulusoy, önceki akşam Nişantaşı'nda arkadaşıyla bir kafedeydi. Mekana köpeği ile giden manken, gece boyu sürekli köpeğini öpücüklere boğdu. 35 yaşındaki , köpeği için "Hayatımdaki tek arkadaşım. Ağzı var dili yok, tek sadık dostum" dedi.



DOĞAN SAVAŞ
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  • 26 Mayıs 2018, Cumartesi
  • Gazete
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