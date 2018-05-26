Tek dostu köpeği

Hacı Sabancı ilişkisinden sonra aşk hayatında sessizliğe gömülen Özge Ulusoy, önceki akşam Nişantaşı'nda arkadaşıyla bir kafedeydi. Mekana köpeği ile giden manken, gece boyu sürekli köpeğini öpücüklere boğdu. 35 yaşındaki Özge Ulusoy, köpeği için "Hayatımdaki tek arkadaşım. Ağzı var dili yok, tek sadık dostum" dedi.
DOĞAN SAVAŞ
DOĞAN SAVAŞ
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.