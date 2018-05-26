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Park Şıklığı!

Park Şıklığı!
Lüks markalara tutkusuyla bilinen Gülşen, parka giderken bile şıklığından ödün vermedi. 1 buçuk yaşındaki oğlu Azur Benan'la önceki gün Bebek'teki çocuk parkında görüntülenen 41 yaşındaki sanatçının, Aquazzura terlikleri dikkat çekti. 2 bin 250 liralık terlikleri ve Celine marka 2 bin bin liralık güneş gözlükleriyle parka giden şarkıcı, "Gülşen her yerde lüks tutkusunu konuşturuyor" dedirtti.





AYDIN HAMZA
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  • 26 Mayıs 2018, Cumartesi
  • Gazete
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