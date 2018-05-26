Özgüvenli poz

Cem Yılmaz'ın son filmi 'Arif V 216'da sergilediği performansla oyunculuktaki başarısını bir kez daha kanıtlayan Seda Bakan, yaz sezonunu erken açtı. Bakan, şimdilerde eşi Ali Erel ve arkadaşlarıyla Göcek'te tatilde...
Sosyal paylaşım sitesi instagram'ı aktif bir şekilde kullanan Seda Bakan, önceki gün Göcek koylarını gezdiği tekneden bu paylaşımı yaptı. Bakan, makyajsız haliyle paylaştığı bu kareyle özgüvenini konuşturdu.
Sosyal paylaşım sitesi instagram'ı aktif bir şekilde kullanan Seda Bakan, önceki gün Göcek koylarını gezdiği tekneden bu paylaşımı yaptı. Bakan, makyajsız haliyle paylaştığı bu kareyle özgüvenini konuşturdu.
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