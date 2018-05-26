Serdar Ortaç-Sinan Akçıl turnuvası

KURUÇEŞME BULUŞMASI



Sinan Akçıl-Serdar Ortaç ikilisi; arkadaşları Cihad Keskin, Fatih Çilingir, Tarık İster ve yapımcı Veysel Şimşek'le Kuruçeşme'deki Fahham'da iddialı bir maça tutuştu. Ömer Karahan da o gece ekiple birlikteydi.

ŞAMPİYON SERDAR ORTAÇ



Turnuvanın en iddialı ismi, yapımcı Veysel Şimşek ile Sinan Akçıl'dı ama şampiyonluğu kapan Serdar Ortaç oldu. Ortaç, yakaladığı konsantrasyonla tüm rakiplerine fark attı. İkinci Şimşek, üçüncü ise Akçıl oldu.

Turnuvayı kaybeden Sinan Akçıl, "Ben bunu saymıyorum" diyerek ikinci maç için meydan okudu.