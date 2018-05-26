Serdar Ortaç-Sinan Akçıl turnuvası

KURUÇEŞME BULUŞMASI
Sinan Akçıl-Serdar Ortaç ikilisi; arkadaşları Cihad Keskin, Fatih Çilingir, Tarık İster ve yapımcı Veysel Şimşek'le Kuruçeşme'deki Fahham'da iddialı bir maça tutuştu. Ömer Karahan da o gece ekiple birlikteydi.
ŞAMPİYON SERDAR ORTAÇ
Turnuvanın en iddialı ismi, yapımcı Veysel Şimşek ile Sinan Akçıl'dı ama şampiyonluğu kapan Serdar Ortaç oldu. Ortaç, yakaladığı konsantrasyonla tüm rakiplerine fark attı. İkinci Şimşek, üçüncü ise Akçıl oldu.
Turnuvayı kaybeden Sinan Akçıl, "Ben bunu saymıyorum" diyerek ikinci maç için meydan okudu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.