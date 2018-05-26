Selfie sever

bitmesiyle futbolcular da aileleriyle soluğu tatilde aldı. Bu isimlerden biri deFutbolcu eşi ve iki kızıyla şimdilerdetatil yapande tatilden çektiği selfie'leri sık sık instagram hesabından paylaşıyor. Güzel yenge, önceki gün paylaştığı bu kareyle degözler önüne serdi.