Ligin bitmesiyle futbolcular da aileleriyle soluğu tatilde aldı. Bu isimlerden biri de Fenerbahçeli kaleci Volkan Demirel'di. Futbolcu eşi ve iki kızıyla şimdilerde Antalya'da tatil yapan Zeynep Sever Demirel de tatilden çektiği selfie'leri sık sık instagram hesabından paylaşıyor. Güzel yenge, önceki gün paylaştığı bu kareyle de kusursuz fiziğini gözler önüne serdi.
Selfie sever
Etiketler: Zeynep Sever Demirel , Volkan Demirel , Antalya
- 26 Mayıs 2018, Cumartesi
- Gazete
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