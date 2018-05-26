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sevdası

Osmanlı sevdası
Arsenal'in Türk yıldızı 'in sevdası sürüyor. 'daki lüks malikanesi 3. Selim'in de tablosunun olduğu birçok Osmanlı eseriyle süslü olan Özil, önceki gün de 'Diriliş Ertuğrul' dizisini izledi. Londra'daki evinde Türk dizisiyle keyif çatan Mesut Özil, bu anları 16 milyonu aşkın kişinin takip ettiği instagram hesabından paylaştı.

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  • 26 Mayıs 2018, Cumartesi
  • Gazete
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