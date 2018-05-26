Arsenal'in Türk yıldızı Mesut Özil'in Osmanlı sevdası sürüyor. Londra'daki lüks malikanesi 3. Selim'in de tablosunun olduğu birçok Osmanlı eseriyle süslü olan Özil, önceki gün de 'Diriliş Ertuğrul' dizisini izledi. Londra'daki evinde Türk dizisiyle keyif çatan Mesut Özil, bu anları 16 milyonu aşkın kişinin takip ettiği instagram hesabından paylaştı.
Osmanlı sevdası
Etiketler: mesut özil , Diriliş Ertuğrul , Londra , Arsenal , Osmanlı
- 26 Mayıs 2018, Cumartesi
- Gazete
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