;
İMSAKİYE RAMAZAN
Yol Durumu
  1. Serdar Ortaç-Sinan Akçıl turnuvası

ile Defne Samyeli mavi tura çıkıyor

, sevgilisi Defne Samyeli’yle mavi tura çıkıyor. İkili, komedyenin Samatya adını verdiği yatıyla, üç ay boyunca , Göcek, ve ’nı dolaşacak.

Cem Yılmaz ile Defne Samyeli mavi tura çıkıyor

, yaklaşık iki aydır birlikte olduğu Defne Samyeli'yle, uzun bir tatil yapacak. Geçtiğimiz sene, 'Arif V 216' filminin çekimleri nedeniyle kısa bir süre dinlenen komedyen, bu yazı kendine ayıracak. Yılmaz, yeni projesinin çalışmalarını askıya alıp, sevgilisiyle üç ay boyunca , Göcek, ve 'na demir atacak.

Komedyen, 9 milyon TL'ye aldığı, Azimut Magellano 66 marka, 20 metre uzunluğundaki yatta çalışacak personelini de hazırlattı. Çift, Samyeli'nin konuk oyuncu olduğu, 'İstanbullu Gelin' dizisinin çekimleri biter bitmez, soluğu Bodrum'da alacak. Aşçı ve kaptanın hazır bekleyeceği yatta, Yılmaz dönem dönem arkadaşlarını da ağırlayacak.

Etiketler: , , , ,
  • 26 Mayıs 2018, Cumartesi 10:27
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ